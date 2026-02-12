Die Carl Zeiss Meditec-Aktie steht an der Börse weiterhin sehr stark unter Druck und scheinbar will sich bei dem MDAX-Konzern keine Erholung abzeichnen. Am Donnerstag gibt es die nächsten schlechten Nachrichten. Die nächsten schlechten Nachrichten Die Aktie von Carl Zeiss Meditec scheint aus den schlechten Nachrichten nicht herauszukommen. Am Donnerstag legte der MDAX-Konzern Quartalszahlen vor, die bei Anlegern erneut für eine Enttäuschung sorgten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de