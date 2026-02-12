DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Ende der Tabelle belegte Heidelberg Materials die mit einem weiteren Abschlag von 1,54 Prozent gehandelt wurden, Siemens gab um 1,22 Prozent nach, Deutsche Bank verbilligte sich um 1,74 Prozent.

- Heidelberger Materials WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

?? Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Heidelberg Materials ist aktuell einer der stärksten DAX Verlierer , nachdem die Aktie per Xetra-Schluss am 11.02.2026 um -1,54 % gefallen ist und damit das Schlusslicht im Index bildete.

Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt , da die Aktie sowohl die SMA20 (228,30 EUR) als auch die SMA50 (224,90 EUR) unterschritten hat - ein klares kurzfristig negatives Signal.

Wichtige Zielzone liegt bei 202-200 EUR, da hier die SMA200 (202,56 EUR) als zentrale Unterstützung wartet. Erst eine Rückkehr über 220-225 EUR würde die Lage wieder entspannen. Per Xetra-Schluss am 11.02.2026 notierten 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählte Heidelberg Materials mit einem Minus von 1,54 Prozent. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens (-1,22 Prozent) und Deutsche Bank (-1,74 Prozent). Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) war damit der stärkste Tagesverlierer im deutschen Leitindex. Heidelberg Materials Prognose im Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1202.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie befand sich 2024 in einem stabilen Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden regelmäßig zügig kompensiert, bevor neue Hochs markiert wurden. Zur Jahresmitte 2025 ging das Papier in eine längere Konsolidierung über. Anfang Oktober diente der Bereich um 185 EUR als Sprungbrett für eine neue Aufwärtsbewegung.

Zu Jahresbeginn setzte sich das Kaufinteresse fort, wodurch weitere Hochs erreicht wurden. Das jüngste Hoch wurde jedoch abverkauft - im Zuge von Gewinnmitnahmen kam es zu einer deutlichen Korrektur....

