Nvidia überrascht mit einer Kurszielanhebung und starken Aussichten für 2026. Trotz der positiven Nachrichten gibt es Hürden, vor allem im Verkauf der KI-Chips nach China. Was bedeutet das für Anleger? Nvidia stand am Mittwoch im Fokus, nachdem die UBS die Aussichten für den Halbleitergiganten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal als "günstig" bezeichnete. Die Aktien des Unternehmens stiegen in dieser Handelswoche bereits um 7 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de