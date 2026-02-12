Zwei Erneuerbare-Energien-Verbände aus Baden-Württemberg und Bayern fordern die Bundesregierzung auf, die Volumina zur Ausschreibung von neuen Windenergieprojekten an Land 2026 anzuheben. Viele vollständig geplanten Vorhaben steckten derzeit im Stau, argumnetieren sie. Mehrere Verbände appellieren an die Bundesregierung, das Ausschreibungsvolumen für Windenergie an Land im Jahr 2026 spürbar anzuheben. Bundesweit lägen zwar zahlreiche Windparkprojekte vollständig geplant und genehmigt vor und könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
