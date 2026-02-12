DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Deutlicher Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Deutlicher Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet

Wien (pta000/12.02.2026/14:30 UTC+1)

Die Josef Manner & Comp. AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, bei einem leicht gestiegenen Konzern-Umsatz, einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) auf rund EUR 10 Millionen bis EUR 12 Millionen (2024: EUR 21,1 Millionen), sowie des konsolidierten Periodenergebnisses auf rund EUR 4 Millionen bis EUR 6 Millionen (2024: EUR 14,4 Millionen).

Der Rückgang ist hauptsächlich auf gestiegene Rohstoffkosten und einen Wertminderungsaufwand betreffend das Sachanlagevermögen der Manner Azerbaijan zurückzuführen.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025 erfolgt planmäßig am 23.04.2026.

