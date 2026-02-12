Anzeige
WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
12.02.2026 15:03 Uhr
12.02.2026 15:03 Uhr
PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Deutlicher Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet

DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Deutlicher Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Deutlicher Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet

Wien (pta000/12.02.2026/14:30 UTC+1)

Die Josef Manner & Comp. AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, bei einem leicht gestiegenen Konzern-Umsatz, einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT) auf rund EUR 10 Millionen bis EUR 12 Millionen (2024: EUR 21,1 Millionen), sowie des konsolidierten Periodenergebnisses auf rund EUR 4 Millionen bis EUR 6 Millionen (2024: EUR 14,4 Millionen).

Der Rückgang ist hauptsächlich auf gestiegene Rohstoffkosten und einen Wertminderungsaufwand betreffend das Sachanlagevermögen der Manner Azerbaijan zurückzuführen.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025 erfolgt planmäßig am 23.04.2026.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Scipio A. Oudkerk, MSc 
Tel.:         +43 1 48822 3291 
E-Mail:        s.oudkerk@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770903000036 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 08:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
