Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209 | Ticker-Symbol:
05.03.2026 09:33 Uhr
05.03.2026 09:33 Uhr
PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Verlängerung der Vorstandsverträge von Sabine Brandl (CSMO) und Scipio Oudkerk (CFO)

DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Verlängerung der Vorstandsverträge von Sabine Brandl (CSMO) und Scipio Oudkerk (CFO)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Verlängerung der Vorstandsverträge von Sabine Brandl (CSMO) und Scipio Oudkerk (CFO)

Wien (pta000/05.03.2026/08:58 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Josef Manner & Comp. AG hat heute beschlossen, die Vorstandsverträge von Sabine Brandl (CSMO) und Scipio Oudkerk (CFO) zu verlängern.

Der Vorstandsvertrag von Sabine Brandl (CSMO) wird ab 01.01.2027 auf eigenen Wunsch um ein Jahr, somit bis zum 31.12.2027, verlängert.

Der Vorstandsvertrag von Scipio Oudkerk (CFO) wird ab 01.01.2027 um drei Jahre, somit bis zum 31.12.2029, verlängert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Karin Steinhart 
Tel.:         +43 1 488 22-3650 
E-Mail:        k.steinhart@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772697480675 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)

© 2026 Dow Jones News
