Der Weg zu einem weltweit operierenden Healthcare-Unternehmen war zu anspruchsvoll. Die Gliederung der Geschäftsfelder führte zu umfangreichen Investitionen und Devestitionen. Ende offen, jedoch:1,08 Bio. DKK sind für einen Umsatz von rd. 309 Mrd. DKK bei einer Bruttorendite von 42 % und einer EK-Quote von 35 % mit einem KGV von 14 eine einmalige Gelegenheit, bestehende Positionen auszubauen oder neue aufzubauen. Dafür spricht der Ehrgeiz der Dänen. Die eine oder andere Analystenmeinung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und volatilen Kursen, aber die Basis 36/41 € bleibt als Kauf gültig.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufund über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Volatilität bleibt extrem hoch- SIEMENS HEALTHINEERS wird zum Problemfall im DAX- Anspruchsvolle Kursziele für die zwei deutschen Flugaktien- HUGO BOSS und DOUGLAS lahmen- SECUNET hat eine Sonderrolle- ON SEMICONDUCTOR wird neu belebtIhre Bernecker Redaktion /