Die Deutsche Börse hat am Mittwochabend zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie bietet nach der jüngsten Korrektur gewaltige Aufwärtschancen.

Nicht SAP, sondern die Deutsche Börse bietet gerade die größte Chance!

Am deutschen Aktienmarkt sind nach dem Earnings-Crash und der Software-Apokalypse viele Augen auf die Aktie von SAP gerichtet, von der sich viele Anlegerinnen und Anleger eine Trendwende erhoffen.

Tatsächlich könnte aus dem Leitindex DAX hierfür aber ein ganz anderer Wert viel bessere Voraussetzung bieten, nämlich der Handelsplatzbetreiber Deutsche Börse. Auch dessen Aktie hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer hartnäckigen Korrektur zu kämpfen. Der Bewertungsrückstand hier ist aber wesentlich größer als bei den Walldorfern.

Am Mittwochabend hat die Deutsche Börse vorläufige Quartalszahlen vorgelegt, die zufriedenstellend ausgefallen sind. Neben der vollständigen Übernahme des Anbieters ISS Stoxx kündigte das Unternehmen außerdem Aktienrückkäufe im Wert von 500 Millionen Euro an. Damit dürften die Weichen für eine kräftige Kurserholung gestellt sein!

Bestens Geschäftsergebnis der Unternehmensgeschichte

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 9 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zu, während das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis um 10 Prozent auf 670 Millionen Euro kletterte. Einen kleinen Rückschritt gab es lediglich beim Nettogewinn, der mit 516 Millionen Euro um 3 Prozent niedriger ausfiel als im Vergleichszeitraum. Hierfür sind fast vollständig höhere Steuerzahlungen verantwortlich.

Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 kletterten die Erlöse um 10 Prozent auf 6,543 Milliarden Euro, während das EBITDA (ohne Treasury) um 14 Prozent auf 2,675 Milliarden Euro gesteigert werden konnte. Der Nettoertrag kletterte um 3 Prozent auf 2,104 Milliarden Euro. Die Deutsche Börse bekräftige in ihrer Pressemitteilung, dass 2025 das bislang erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte war.

Für 2026 plant die Gruppe einen Nettoumsatz von 5,7 Milliarden Euro (nach 5,19 Milliarden Euro in 2025) und ein EBITDA-Ergebnis von 3,1 Milliarden Euro. Damit soll der erfolgreiche Kurs aus dem vergangenen Jahr beibehalten werden.

Der Grundstein für eine Trendwende ist längst gelegt

Anlegerinnen und Anleger zeigen sich über das starke Abschneiden der Deutschen Börse erfreut. Die Aktie konnte am Donnerstagvormittag rund 3 Prozent zulegen und damit ihre Vortagesverluste fast vollständig egalisieren. Gegenüber dem Jahreswechsel (-7,9 Prozent) sowie dem Stand vor einem Jahr (-16,1 Prozent) besteht aber weiterhin Nachholbedarf.

Seit April 2025 handelt die Aktie in einem hartnäckigen Abwärtstrend, doch in den technischen Indikatoren RSI und MACD liegen schon seit Monaten bullishe Divergenzen vor, die nicht nur für eine Gegenbewegung, sondern auch eine nachhaltige Trendwende sprechen. Weitere Argumente für eine solche liefert die Bodenbildung um 200 Euro.

Gelingt es den Käuferinnen und Käufern, diese für einen Anstieg über 220 Euro nutzen zu können, dürfte der Knoten für die Aktie geplatzt sein und diese zunächst bis zur 200-Tage-Linie bei 240 Euro ansteigen können. Für dieses bullishe Setup darf die Unterstützungszone zwischen 190 und 200 Euro aber nicht nachhaltig unterschritten werden.

Auch die günstige Bewertung spricht für höhere Kurse

Mit Blick auf die Bewertung ist die Aktie des Börsenbetreibers eindeutig zu günstig, und zwar sowohl im Branchen- als auch im historischen Vergleich. Für 2026 steht ein erwartetes KGV von 17,3 zu Buche gegenüber einem 10-Jahres-Mittel von 21,6. Vergleichswerte aus der Branche (ICE, Nasdaq, CBOE, CME) notieren aktuell mit Gewinnvielfachen von 26. Daraus ergibt sich ein Abschlag von mehr als 20 Prozent.

Auch andere Kennzahlen lassen die Deutsche Börse attraktiv bewertet erscheinen. Das EV/EBITDA-Verhältnis liegt bei 10,9, aus dem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 16,6 ergibt sich eine Cashflow-Rendite von 6,0 Prozent. Außerdem bietet die Aktie auf Basis des Dividendenvorschlags für 2025 von 4,20 Euro eine Dividendenrendite von 2,0 Prozent. Im kommenden Jahr könnte diese auf 2,3 Prozent steigen.

Rückendeckung durch Analystenschar - großes Aufwärtspotenzial

Entsprechend der anhaltend guten Geschäfte und der strukturellen Unterbewertung der Aktie sind Analystinnen und Analysten zuversichtlich für die Zukunft der Anteile.

Zwar überwiegen aktuell die Empfehlungen zum Halten (8 von 13 Einschätzungen), doch der faire Wert wird im Mittel mit 259,77 Euro angegeben und damit deutlich höher als das Kursniveau am Donnerstag. Während selbst die pessimistischste Einschätzung mit einem Kursziel von 210 Euro die Aktie vor Kursgewinnen sieht, traut die bullishste Prognose der Deutschen Börse eine Rückkehr auf 300 Euro zu. Das würde einen Anstieg von fast 50 Prozent bedeuten.

Fazit: Tolle Chance, mit dem richtigen Produkt jetzt fast 150 Prozent möglich!

Die Kombination aus starker Geschäftsentwicklung, Bodenbildung und starker Unterstützungen im Chart sowie der attraktiven Unternehmensbewertung mit Rückendeckung durch die Analystenschar machen die Deutsche Börse jetzt zu einem der mittelfristig aussichtsreichsten Werte im deutschen Leitindex.

Investoren, die vom Aussichtsreichtum der Aktie überproportional profitieren wollen, können auch auf den Discount-Call UQ68T3 setzen. Dieser bietet einen max. Auszahlungsbetrag von 0,40 Euro und damit die Chance auf bis zu +148,4 Prozent, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende im September auf oder über die Kappungsgrenze von 235,00 Euro steigt.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 195,00 Euro und dem Cap bietet UQ68T3 einen anteiligen Auszahlungsbetrag. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 195,00 Euro notieren, verfällt UQ68T3 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Deutsche Börse nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 190,00 Euro gefallen ist.

