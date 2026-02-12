NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Handelstagen mit geringfügigen Bewegungen in den wichtigsten Indizes ist der New Yorker Aktienmarkt auch zum Start am Donnerstag nur wenig vorangekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten halben Stunde um 0,36 Prozent auf 50.302 Punkte.

Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 gab seine Startgewinne ab und pendelte bei 25.192 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,19 Prozent auf 6.955 Zähler an.

Der US-Aktienmarkt bewegt sich gleichwohl auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern.

Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure vom KI-Boom, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien um mehr als 8 Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.

Die Anteilscheine von McDonald's prallten nach einem Rekordhoch wieder zurück und gaben leicht nach. Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hatte der Fastfood-Kette zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Analyst Logan Reich von der kanadische Bank RBC.

Insgesamt war im Dow auch am Donnerstag wieder mehr Old Economy gefragt, mit Caterpillar, Boeing und Walmart auf den vorderen Plätzen./ajx/he

US0970231058, US1491231015, US17275R1023, US5801351017, US9311421039, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711