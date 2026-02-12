Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD will mit einem neuen prestigeträchtigen Werbedeal seine Bekanntheit in Europa weiter vergrößern. BYD wird offizieller Auto-Partner von Manchester City. Dabei geht es um Werbe-Schriftzüge, Ladepunkte und natürlich Fahrzeuge. Nachdem BYD bereits offizieller Autopartner der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland war, wurde nun ein Werbedeal mit dem Manchester City Football Club abgeschlossen. Der Verein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
