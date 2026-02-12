Siemens liefert ein unerwartet starkes Quartal und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Die Aktie reagiert mit einem Sprung auf ein neues Rekordhoch und setzt damit ein starkes Signal im DAX.Der Technologiekonzern steigerte im abgelaufenen Quartal in allen drei Kernbereichen Umsatz und Ergebnis deutlich. Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility wuchsen profitabel und legten bei den Margen zu. Trotz eines weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
