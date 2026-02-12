Zürich - BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), präsentiert den neuen ATTO 3 EVO. Das vollelektrische Familien-SUV überzeugt mit starker Elektromotor-Leistung, hoher Reichweite, schnellem Laden und einer umfangreichen Serienausstattung. Der ATTO 3 EVO wird in zwei Ausführungen erhältlich sein. Der offizielle Schweizer Verkaufsstart ist für März 2026 geplant. Der ATTO 3 EVO setzt neue Massstäbe in seinem Segment und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab