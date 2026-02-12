LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das gemeinsame Engagement für die Stärkung der Arbeitskräfte im öffentlichen Sektor Europas hat Learning Tree International und Abilways dazu veranlasst, gemeinsam fortschrittliche Schulungslösungen für die Europäische Kommission (EK) und ihre verbundenen Einrichtungen anzubieten.

Im Rahmen des Vertrags Nr. EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 wird Learning Treemaßgeschneiderte, von Lehrkräften geleitete Schulungsprogramme entwickeln und durchführen, die Fachkräften der Europäischen Kommission das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, um die wichtigsten Prioritäten Europas anzugehen - von Cybersicherheit und digitaler Transformation bis hin zu regulatorischer Exzellenz.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fungiert Learning Tree als wichtiger Umsetzungspartner und unterstützt die strategischen Ziele der Europäischen Kommission mit seiner globalen Expertise in den Bereichen Technologie und berufliche Weiterbildung. Diese Programme verbinden praktische, realitätsnahe Anwendungen mit fundierten technischen Kenntnissen und unterstützen Teams im öffentlichen Sektor dabei, in Zeiten des raschen Wandels mit Zuversicht voranzugehen.

"Unsere Partnerschaft mit Abilways und der Europäischen Kommission unterstreicht das langjährige Engagement von Learning Tree für die Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor", erklärte David Brown, Chief Executive Officer bei Learning Tree International. "Wir sind stolz darauf, Fachleute der Europäischen Kommission dabei zu unterstützen, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln und unter Beweis zu stellen, um in ganz Europa eine Führungsrolle zu übernehmen, sich anzupassen und bedeutende Ergebnisse zu erzielen."

Über einen speziellen Online-Katalog erhalten die Mitarbeiter der Europäischen Kommission Zugang zu den umfassenden Schulungsprogrammen von Learning Tree und Abilways, die kontinuierlich aktualisiert werden, um den neuesten Branchentrends, politischen Entwicklungen und Best Practices Rechnung zu tragen. Learning Tree ist stolz darauf, europäische Institutionen beim Aufbau einer qualifizierten, agilen und zukunftsfähigen Belegschaft zu unterstützen, die in der Lage ist, nachhaltigen Fortschritt und Innovation voranzutreiben.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Besuchen Sie www.LearningTree.co.uk, um mehr zu erfahren.

Über Abilways

Abilways ist eine führende europäische Organisation für Weiterbildung und Entwicklung, die maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor anbietet. Mit dem Fokus auf Innovation und Wirkung unterstützt Abilways Organisationen in ganz Europa dabei, das für langfristigen Erfolg erforderliche Wissen, die Führungsqualitäten und die Anpassungsfähigkeit aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter Schulungspartner der Europäischen Kommission | Learning Tree.

