Mittelständische Unternehmen reagieren auf Trumps Handelspolitik mit Investitionszurückhaltung in den USA. Die Unternehmen verlagern ihren Fokus zunehmend auf Europa.
Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, belegen mittlerweile verschiedene Untersuchungen, dass sich seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump die Risikowahrnehmung im deutschen Mittelstand durch dessen wechselhafte Zoll- und Handelspolitik deutlich verändert hat. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) flossen im Zeitraum von Februar bis November 2025 nur 10,2 Milliarden Euro als Direktinvestitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
