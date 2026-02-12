Brett Miller wird die globale KI-, Daten- und Insight-Sparte des Unternehmens leiten

Sodali Co, das weltweit führende Beratungsunternehmen für Stakeholder mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten, freut sich bekannt zu geben, dass Brett Miller als Global Head of Data Analytics mit Sitz in New York zum Unternehmen gestoßen ist. Miller kommt von BlackRock, wo er als Leiter der Datenanalyse für das Investment-Stewardship-Team tätig war.

In seiner neuen Funktion wird Miller die globale KI- und Datenanalysestrategie von Sodali leiten und datengestützte Erkenntnisse in die integrierten Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Shareholder Services, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation einfließen lassen, um Kunden dabei zu unterstützen, sich in der zunehmend komplexen und vernetzten Landschaft von Governance, Investoren und Stakeholdern zurechtzufinden.

Miller stößt zu Sodali Co. in einer Zeit, in der Investoren zunehmend Daten und KI nutzen, um Investitions- und Abstimmungsentscheidungen zu treffen. Er wird den Aufbau einer fortschrittlichen Analyse- und Technologieplattform leiten, um Kunden umsetzbare Einblicke zu vermitteln, wie ihre Narrative den Kapitalfluss und das Abstimmungsverhalten beeinflussen. Diese Funktionen werden Kunden in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, aufkommende Risiken und Chancen zu erkennen und schneller auf Veränderungen zu reagieren.

Bei BlackRock leitete Miller die Konzeption und Integration der Datenstrategie und der externen Berichterstattung des Stewardship-Teams und entwickelte eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Effizienz des Teams und die Fundamentalanalysen der Abstimmungsanalysten zu unterstützen.

Zuvor war Miller sechs Jahre lang bei Institutional Shareholder Services (ISS) tätig, wo er an der Gründung von ISS Analytics mitwirkte und den Geschäftsbereich Data Solutions leitete. Darüber hinaus war er für die Methodik hinter dem ISS Governance QualityScore (GQS) verantwortlich, einem der am häufigsten verwendeten Modelle zur Bewertung von Governance-Risiken auf dem Markt.

Bretts Fachwissen in den Bereichen Unternehmensführung und Vergütung von Führungskräften wurde häufig in bedeutenden Publikationen wie dem Wall Street Journal, der New York Times und Bloomberg zitiert und auch in wissenschaftlichen Studien herangezogen.

Seine Ernennung baut auf einem bereits erfolgreichen Jahr für Sodali Co auf, das kürzlich eine Reihe von hochrangigen Neueinstellungen aus der globalen Investmentberatungsbranche bekannt gegeben hat, darunter Aneliya Crawford, ehemalige Leiterin der Unternehmensberatung für Aktionäre in Amerika bei UBS, und Liz Micci, ehemalige Co-Leiterin für Strategie und Reputation bei FGS Global.

"Brett ist eine hervorragende Bereicherung für das Team", erklärte Andrew Benett, CEO. "Wir agieren in einer Welt, die von ständigen Umbrüchen geprägt ist, in der Führungskräfte mit einer Vielzahl miteinander verknüpfter Herausforderungen und neuen Chancen konfrontiert sind. Durch unser integriertes Angebot, das auf unseren beispiellosen Daten- und Analysefähigkeiten basiert, unterstützt Sodali seine Kunden dabei, in dem heutigen dynamischen Umfeld erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Erfahrung von Brett wird unsere KI-, Daten- und erkenntnisbasierten Beratungsdienstleistungen weiter stärken, die uns zum bevorzugten Partner für Unternehmen weltweit machen."

"Ich freue mich sehr, mit Andrew und dem beeindruckenden Führungsteam von Sodali zusammenzuarbeiten", erklärte Miller. "Sodali ist einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, das datengestützte "Warum" hinter dem Verhalten von Investoren im Zeitalter der KI zu verstehen. Das umfassende Dienstleistungsangebot des Unternehmens sowie seine marktführenden Daten und Analysen unterstützen Kunden dabei, in Zeiten des raschen Wandels sicher durch komplexe Situationen zu navigieren."

ÜBER SODALI CO

Sodali Co ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für Kapitalmarktteilnehmer und bietet eine umfassende Palette integrierter Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Aktionärsbeziehungen, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden differenzierte Einblicke, integriertes Fachwissen und maßgeschneiderte Beratung, um komplexe, miteinander verknüpfte Probleme anzugehen, strategische Chancen zu identifizieren und zu nutzen sowie erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Sodali verfügt über drei globale Hauptsitze in New York, London und Sydney und wird von zwölf Regionalbüros in den wichtigsten Finanzzentren weltweit unterstützt. Die Arbeit des Unternehmens wird regelmäßig durch führende Branchenrankings und Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Auszeichnung als beste Proxy-Solicitation-Firma bei den Diligent Advisor Awards, als beste globale Aktivismus-Kanzlei in Bloombergs 2025 Activism Review, als beste Kanzlei für Haftungsmanagement im asiatisch-pazifischen Raum und bei Staatsgeschäften, als eine der am meisten empfohlenen Reputationsmanager in Spears500 und als viertbeste Kanzlei für FTSE-350-Unternehmen im britischen Unternehmensberater-Ranking. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sodali.com.

