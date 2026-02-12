Zürich - Der Schweizer Leitindex hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Kurz nach Eröffnung hatte der SMI noch ein neues Rekordhoch markiert. Am späteren Nachmittag kippte allerdings die zuvor relativ freundliche Stimmung am Markt. Weltweit rutschten die Logistiker ins Minus - wohl wegen KI-Angst. Generell wurden die Schweizer Börsen durch eine erhöhte Nachfrage nach defensiven Titeln gestützt. Dies drücke die latente Unsicherheit der Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
