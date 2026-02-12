Lenovo liefert ein außergewöhnliches Quartal und läutet eine Ära beschleunigten KI-getriebenen Wachstums und Rentabilität ein

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ("die Gruppe") die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 bekannt gegeben, in dem Rekordumsätze, eine beschleunigte Rentabilität und ein anhaltendes KI-Umsatzwachstum erzielt wurden. Im Laufe des Quartals erreichte der Gesamtumsatz der Gruppe mit 22,2 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchststand für ein Geschäftsquartal, was einem Anstieg von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei alle Geschäftsbereiche ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten. Ohne Berücksichtigung von nicht operativen, nicht zahlungswirksamen Posten und einmaligen Gewinnen und Aufwendungen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 24/25 und im dritten Quartal des Geschäftsjahres 25/26 stieg der bereinigte Nettogewinn (Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist nicht HKFRS)[1] im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 auf 589 Millionen US-Dollar, wobei die bereinigte Nettogewinnmarge[1] auf 2,7 stieg.

Die Ergebnisse belegen die Fähigkeit der Gruppe, ihr Versprechen eines zweistelligen Wachstums und einer nachhaltigen Rentabilität einzulösen, und zeigen gleichzeitig, dass sie in der Lage ist, Konjunkturzyklen zu bewältigen, indem sie Innovationen nutzt, um Wachstum voranzutreiben, und operative Exzellenz einsetzt, um Volatilität zu bewältigen. KI ist zu einem führenden Wachstumsmotor für die Gruppe geworden, wobei die KI-bezogenen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 72 gestiegen sind und nun fast ein Drittel (32 %) der Gesamteinnahmen der Gruppe ausmachen, angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI-Geräten, Infrastruktur, Dienstleistungen und Lösungen. Das Quartal war geprägt von einem starken Umsatzwachstum, das durch die Ausweitung der Marktführerschaft bei PCs und Smart Devices, Rekordzahlen bei Smartphones und einen historischen Höchstumsatz sowohl bei der Infrastructure Solutions Group als auch bei der Services and Solutions Group getrieben wurde.

Um die Nachfrage nach mehrjährigen KI-Schulungen und das langfristige Wachstum im Bereich KI-Inferenz besser zu nutzen, hat die Gruppe eine strategische Umstrukturierung ihres ISG-Geschäfts vorgenommen, was zu einmaligen Restrukturierungskosten in Höhe von 285 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 25/26 führte. Die optimierte Kostenstruktur, das gestraffte Produktportfolio und die gestärkte Vertriebsorganisation sollen in den nächsten drei Jahren zu jährlichen Einsparungen von über 200 Millionen US-Dollar führen und die Transformation hin zu profitablem und nachhaltigem Wachstum für ISG beschleunigen.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Lenovo hat im dritten Geschäftsquartal in allen Bereichen eine hervorragende Leistung erzielt, wobei alle Hauptgeschäftsbereiche ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum verzeichneten und KI zu einem führenden Wachstumsmotor wurde. Wir haben eine strategische Umstrukturierung unseres Infrastruktur-Lösungsgeschäfts durchgeführt und es damit auf einen soliden Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum gebracht. Durch die Nutzung unserer operativen Exzellenz haben wir die Herausforderungen des Marktes, wie steigende Komponentenkosten und Lieferengpässe, effektiv gemeistert und unser Ziel, Marktanteile zu gewinnen und die Rentabilität zu verbessern, erreicht. Mit Blick auf die Zukunft, in der KI zunehmend in das tägliche Leben der Menschen und in die Unternehmensabläufe integriert wird, werden wir weiterhin Hybrid-KI vorantreiben, um die bedeutenden Chancen zu nutzen, die die Demokratisierung der KI mit sich bringt, das Wachstum zu beschleunigen, die Rentabilität zu verbessern und unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten."

Finanzielle Highlights:

Q3 GJ 25/26 in Millionen US-Dollar Q3 GJ 24/25 in Millionen US-Dollar Veränderung Konzernumsatz 22,204 18,796 18% Nettoergebnis (Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist) 546 693 (21%) Bereinigter Nettogewinn (Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist nicht HKFRS)[1] 589 435 36% Unverwässerter Gewinn pro Aktie (US-Cent) 4.44 5.66 (22%)

Intelligent Devices Group (IDG):

Außergewöhnliche Leistung mit einem Gesamtumsatzwachstum der IDG von 14 gegenüber dem Vorjahr auf 15,8 Milliarden US-Dollar bei gleichbleibender branchenführender Rentabilität.

Trotz branchenweiter Engpässe bei der Komponentenversorgung und steigender Kosten konnte das PC- und Smart-Device-Geschäft seine Wettbewerbsfähigkeit mit einem Umsatzwachstum von 17 gegenüber dem Vorjahr steigern, wobei das PC-Volumen den Markt seit zehn Quartalen in Folge übertrifft.

Der PC-Marktanteil für das Kalenderjahr war mit 24,9 der höchste in der Geschichte von Lenovo. Der Quartalsanteil stieg im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 25,2 %, wobei Lenovo das einzige Unternehmen blieb, das jemals einen weltweiten PC-Marktanteil von über 25 erreicht hat.

Motorola-Smartphones erzielten im Quartal ein Rekordvolumen und Rekordaktivierungen

Auf der Lenovo Tech World auf der CES im Januar 2026 wurden wichtige Geräte und Innovationen vorgestellt, darunter die neueste Lenovo Aura Edition PC-Produktreihe, das ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist; das Legion Go mit SteamOS (8,8 Zoll, 2); das motorola razr fold und das motorola signature.

Ebenfalls auf der Tech World stellte das Unternehmen Lenovo and Motorola Qira vor eine persönliche Umgebungsintelligenz, die für die geräteübergreifende Nutzung entwickelt wurde. Die einzige, integrierte Intelligenz auf Systemebene versteht den Kontext und hilft den Benutzern, ihren Tag mühelos zu bewältigen, ohne eine separate Anwendung öffnen, wechseln oder aktiv aufrufen zu müssen was die persönliche KI-Strategie von Lenovo mit einer KI für mehrere Geräte unterstreicht. Lenovo Qira wurde mit einem der renommierten "Best-of-CES"-Auszeichnungen geehrt, die "die inspirierendsten, Grenzen überschreitenden Technologieprodukte, die die Technologielandschaft in diesem Jahr prägen werden" würdigen.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Rekordquartal mit einem Umsatzwachstum von 31 gegenüber dem Vorjahr auf 5,2 Milliarden US-Dollar.

Starke Dynamik im gesamten Geschäft, angetrieben durch Rekordumsätze im CSP-Bereich aufgrund einer wachsenden Kundenbasis, der Transformation von Unternehmen und KMUs sowie der beschleunigten Dynamik im Bereich KI-Server.

Der Umsatz im KI-Server-Geschäft erzielte ein hohes zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr mit einer robusten Pipeline von 15,5 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz mit Neptune-Flüssigkeitskühlung stieg dank der höheren Kundenakzeptanz in den Bereichen CSP, Unternehmen und KMU um 300 gegenüber dem Vorjahr.

Auf der Tech World erweiterte Lenovo seinen Hybrid-KI-Vorteil mit der Einführung neuer KI-Inferenzserver und der Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA und stärkte damit die Partnerschaft, um die Einführung skalierbarer Hybrid-KI in Unternehmens-, Public-Cloud- und KI-Fabrikumgebungen zu beschleunigen.

Solutions and Services Group (SSG):

Der Gesamtumsatz der SSG stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 auf 2,7 Milliarden US-Dollar dies ist das 19. Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und die operative Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Punkte auf über 22 %.

Das Wachstum beschleunigte sich in fokussierten vertikalen Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Sport, Transport und Smart Cities, angetrieben durch Unternehmen, die KI von der Experimentierphase in die Produktion überführen, unterstützt durch das technologieorientierte, arbeitsintensive und KI-orientierte Modell von Lenovo.

Der Umsatzmix verlagerte sich in diesem Quartal weiter in Richtung wachstumsstarker Bereiche. Managed Services und Project Solutions wuchsen zusammen auf fast 60 des Gesamtumsatzes der SSG, was einen serviceorientierten Ansatz in hybriden KI-Umgebungen widerspiegelt.

TruScale DaaS und IaaS verzeichneten in diesem Quartal ein beschleunigtes Wachstum, angetrieben durch GPU- und KI-Workloads, da Kunden Flexibilität, Skalierbarkeit und eine schnellere Amortisationszeit priorisieren.

In Bereichen wie Digital Workplace Services, Hybrid Cloud, KI und Nachhaltigkeit wächst SSG doppelt so schnell wie der Markt wodurch das Unternehmen seinen Umsatz nachhaltig steigern kann.

Auf der Tech World kündigte Lenovo die nächste Phase seines Lenovo Hybrid AI Advantage an und stellte Lenovo Agentic AI vor, eine Full-Lifecycle-Unternehmenslösung für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten. Außerdem wurde Lenovo xIQ vorgestellt, eine neue Suite von KI-nativen Bereitstellungsplattformen, die darauf ausgelegt sind, KI im gesamten Unternehmen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu operationalisieren. Zusammen helfen diese Innovationen Kunden dabei, Unternehmens-Superagenten aufzubauen, die Workflows vereinheitlichen, Entscheidungen automatisieren und echte operative Ergebnisse liefern.

Highlights für Unternehmen und ESG

Zu den Erfolgen, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Angesichts der strategischen Bedeutung der META-Region wurde Tareq Alangari zum Senior Vice President von Lenovo und Präsidenten für den Nahen Osten, die Türkei und Afrika ernannt.

Lenovo wurde für seine Führungsrolle im Bereich ESG mit der vierten AAA-Bewertung in Folge von MSCI ESG, der Auszeichnung "Most Sustainable Organization" von HKICPA und der Double A Leadership in den Bereichen Klimawandel und Wassersicherheit von CDP dem weltweit einzigen unabhängigen System für Umweltinformationen ausgezeichnet.

Zum zweiten Mal in Folge wurde Lenovo von Fast Company in die jährliche Liste der 100 besten Arbeitgeber für Innovatoren aufgenommen.

[1] Hinweis zum bereinigten Nettogewinn: Die bereinigte Kennzahl wurde als Finanzkennzahl definiert, indem die Nettoveränderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, die Wertminderung und Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Finanzverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Optionsscheinen, einmalige Einkommensteuergutschriften, Restrukturierungskosten und fiktive Zinsen auf Wandelanleihen sowie die entsprechenden Einkommensteuereffekte, sofern vorhanden, ausgeschlossen wurden.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie) Q3

GJ25/26 Q3

GJ24/25 Veränderung gegenüber Vorjahr Umsatz 22,204 18,796 18% Bruttogewinn 3,349 2,959 13% Bruttogewinnmarge 15.1% 15.7% (0.6) Punkte Betriebsaufwendungen (2,401) (2,271) 6% Forschungs- und Entwicklungskosten

(in den Betriebsaufwendungen enthalten) (638) (621) 3% Kosten-Umsatz-Verhältnis 10.8% 12.1% (1.3) Punkte Betriebsergebnis 948 688 38% Sonstige nicht operative Erträge/(Aufwendungen) (130) (171) (24%) Gewinn vor Steuern 818 517 58% Steuern (170) 184 N/Z Periodenergebnis 648 701 (8%) Nicht beherrschende Anteile (102) (8) 1,166% Nettoergebnis (Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist) 546 693 (21%) Bereinigtes Nettoergebnis (Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist nicht HKFRS)[1] 589 435 36% Gewinn pro Aktie (US-Cent)

Unverwässert

Verwässert 4.44 3.90 5.66 5.35 (1.22) (1.45)

