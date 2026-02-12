Perus führende Mikrofinanzbank implementiert Temenos Core und Data Hub, um Markteinführungszeiten zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern

GRAND-LANCY, Schweiz, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Banktechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die Banco de la Microempresa S.A (Mibanco), Perus führende Mikrofinanzbank, sich für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre Kernbankeninfrastruktur zu modernisieren und den Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen im ganzen Land zu erleichtern.

Im Rahmen ihres digitalen Transformationsprogramms wird Mibanco Temenos Core und Temenos Data Hub als SaaS-Lösungen implementieren, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dank der Flexibilität und der umfangreichen Funktionalität von Temenos Core kann die Bank künftig schnell neue, auf die Bedürfnisse ihrer mittelständischen Kunden zugeschnittene Produkte einführen. Diese profitieren zudem von zuverlässigeren digitalen Transaktionen und vereinfachten Serviceprozessen.

Mibanco ist Teil der Credicorp-Gruppe, zu der auch Perus größte Bank BCP gehört. Mibanco betreut mehr als 1,9 Millionen aktive Kunden und verwaltet ein Vermögen von über 18,2 Mrd. PEN (5,4 Mrd. USD). Die Bank hat sich auf die Betreuung von Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen spezialisiert, insbesondere in unterversorgten und informellen Sektoren. Mibanco bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an - darunter Kredite, Spareinlagen und Versicherungen -, die sowohl über innovative digitale Kanäle als auch über Korrespondenzagenten und ein weitreichendes Filialnetz bereitgestellt werden.

Mit dem Einsatz von Temenos SaaS profitiert Mibanco von einer flexiblen, skalierbaren Lösung, welche die weitere Expansion in Peru vorantreiben soll. In Peru sind 99 % aller Unternehmen Kleinst- und Kleinbetriebe und nach wie vor gibt es rund 7 Millionen Unternehmen und Privatpersonen ohne Bankverbindung. Durch die Einführung eines SaaS-Modells kann sich die Bank darauf konzentrieren, den Zugang zu Finanzmitteln zu erweitern und Innovationen für diese Gruppen zu beschleunigen, anstatt ihre eigene Technologie zu verwalten.

Mibanco wird Temenos SaaS auf Microsoft Azure betreiben. Damit ist eine nahtlose Bereitstellung möglich, die eine einheitliche kaufmännische Sicht auf alle Cloud-Investitionen der Bank bietet und die Nutzung optimiert. Temenos SaaS ist im Microsoft Marketplace verfügbar.

Alberto del Solar, Deputy CEO von Mibanco, sagte: "Temenos ist aufgrund seiner branchenführenden Technologie und bewährten SaaS-Expertise die richtige Wahl für dieses große Transformationsprojekt. Mit Temenos SaaS auf Microsoft Azure können wir unser verantwortungsbewusstes und profitables Mikrofinanzmodell effizient skalieren, flexiblere digitale Produkte und Dienstleistungen für Kleinunternehmer anbieten und so das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Peru unterstützen."

Rodrigo Silva, President - Amerika bei Temenos, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass Mibanco, eine Tochtergesellschaft der größten Finanzgruppe Perus, Temenos SaaS für die Modernisierung ihres Kernbankensystems ausgewählt hat. Dies unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer marktführenden Kernbankensoftware sowie unsere regional ausgerichtete Funktionalität und Erfahrung auf dem lokalen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mibanco im Rahmen seiner Bemühungen, die finanzielle Eingliederung in Lateinamerika weiter voranzutreiben."

