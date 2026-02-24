Genf - Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat den Gewinn im vergangenen Jahr massiv gesteigert. Damit können sich die Aktionäre für das Gesamtjahr über eine höhere Dividende freuen. Im Schlussquartal 2025 stieg der bereinigte Gewinn um 14 Prozent auf 1,32 US-Dollar je Aktie, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Im Gesamtjahr erreichte der Gewinn damit 4,20 Dollar je Aktie (+25%). Die Aktionäre sollen eine Dividende in der Höhe von 1,40 Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab