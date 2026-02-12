Ich bin 52 und im öffentlichen Dienst beschäftigt. Gerne stelle mein Depot zur Verfügung, welches ich erst seit September 2024 aufgebaut habe. Mein Augenmerk liegt in der Dividendenausschüttung, aber ich habe auch einige Value- und Wachstumswerte. Dazu auch einige kleinere, spekulative Instrumente wie ETPs, high yield ETFs und BDCs/REITs. Ziel des ganzen Projekts ist es, spätestens in 15 Jahren einen Großteil meiner Rente als Dividenden beziehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer