Berlin - Bei den Spekulationen über künftige Kandidaten für die Bundespräsidentschaft fällt immer wieder der Name Karin Prien. Doch die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Ministerin hält sich bedeckt. Der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) sagte sie, dass sie ihr "Amt mit großer Leidenschaft ausfülle und noch viele Aufgaben zu erledigen habe". Sie fügte zugleich hinzu: "Ich versuche immer, meinem Land zu dienen."
Zuletzt hatte auch die Schlagzeile die Runde gemacht, in CDU-Kreisen habe man Angst davor, dass Altkanzlerin Angela Merkel als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt antreten könnte - nominiert von den Grünen. Merkel und die Grünen dementierten umgehend.
