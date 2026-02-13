München (ots) -"Wahnsinn. Legendäres Spiel. Das Spiel der Saison" Was für ein Basketball-Spektakel zwischen Maccabi Tel Aviv und dem FC Bayern! 99:99 (!!!) steht es nach normaler Spielzeit, in der Overtime geht den Münchnern nach starker Leistung die Luft aus: 106:111. "Alles ist irre, egal wo man hinguckt", kommentiert MagentaSport-Reporter Basti Ulrich das wilde Geschehen im Maccabi-Tollhaus. Mit 33 Punkten lieferte Andi Obst einmal mehr eine Galavorstellung, reichte aber nicht. Unter anderem 20 Punkte von Ex-ALBA-Spieler Tamir Blatt verhalfen Maccabi zum Sieg. "Es war ein exzellentes Spiel von beiden Teams", schwärmte FCB-Svetislav Pesic, der trotz der Niederlage sogar lächelte: "Beide Teams hätten es heute Abend verdient, zu gewinnen. Ein sehr gutes Spiel für jeden hier - für die Spieler, für die Zuschauer, für die Fans. 35 Dreier von beiden Teams. Ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist. Aber ich habe kein Spiel mit einer ähnlichen Prozentzahl gesehen." Das will was heißen; der 76-jährige Pesic hat in seiner 44jährigen Trainer-Karriere schon "einige" Spiele erlebt.So hinreißend die Partie auch war: der FC Bayern (12 Siege) hat in noch 10 ausstehenden Partien der EuroLeague wenigstens 3 Siege aufzuholen, um Platz 10 zu erreichen, der zu den Play-Ins berechtigt.Ex-Bayern-Coach Pablo Laso und Ex-Bayern-Spieler Nick Weiler-Babb feiern mit Anadolu Efes Istanbul das Ende der Tristesse: 91:60-Sieg gegen Virtus Bologna, der 2. Sieg in Folge, sind nicht mehr Letzter. "Ich glaube, wir waren in der Lage eine sehr solide Defense für 40 Minuten zu spielen", lobte der Spanier.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur EuroLeague am Donnerstag, mit dem FC Bayern zu Gast bei Maccabi Tel Aviv - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Freitag. Ab 18.45 Uhr tritt Maodo Lo mit Zalgiris Kaunas bei Spitzenteam Hapoel Tel Aviv an.EuroLeague | 28. SpieltagMaccabi Tel Aviv - FC Bayern München 111:106 (OT)Was für ein Krimi, was für ein Spiel! Der FC Bayern kämpft sich nach 6 Punkten Rückstand im 1. Viertel zurück. Nach Ende der regulären Spielzeit steht es 99:99, weil Nenad Dimitrijevic den Dreier der Saison wirft und Oshae Brissett mit 2 Sekunden auf der Uhr den Freiwurf zum Sieg vergibt. In der Overtime drehten die Gastgeber auf und sicherten sich den Sieg. Dieser Erfolg lässt Maccabi an den Münchenern vorbei auf Platz 13 springen. Der FC Bayern muss einen Rückschlag im Rennen um die Play-In-Plätze hinnehmen und findet sich auf Rang 14.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dVJaUldNYmFHQzBtdnBSbmRybmRFZkhYVkg5VFRtejBCdjhXbWhQTmxKZz0=Unfassbar! Andi Obst mit 33 Punkten, die aber trotzdem nicht zum Sieg reichen. Der Clip zur Gala: clipro.tv/player?publishJobID=MXU4S25obW43TlBldEd2TEFxRDhmeTVhYkU0WFpXaWFCQkw0VG5QeFN2ST0=Wahnsinn! Nenad Dimitrijevic rettet den FC Bayern mit einem unfassbaren Dreier wenige Sekunden vor Schluss! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YzBhVWFjdnRoRTA4TzJMR1h6VUtHakh3UHpaZTlhbmllN0huOFVJbkRlTT0=Ist es denn zu glauben? Oshae Brissett lässt den zweiten Freiwurf und die Chance zur Entscheidung liegen. Es geht stattdessen in die Overtime. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eTNVSVcyazFsQ2FiNTZ6OXBnVXdjODM1d3JwYWw5TEFBTU1EckhmSDRoRT0=Svetislav Pesic, Trainer Bayern: "Es war ein exzellentes Spiel von beiden Teams. Beide Teams hätten es heute Abend verdient, zu gewinnen. Ein sehr gutes Spiel für Jeden hier, für die Spieler, für die Zuschauer, für die Fans. 35 Dreier von beiden Teams. Ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist. Aber ich habe kein Spiel mit einer ähnlichen Prozentzahl gesehen. Glückwunsch an Maccabi."Anadolu Efes Istanbul - Virtus Bologna 91:60Klare Nummer für Efes im Duell der Ex-Bayern! Nick Weiler-Babb und Pablo Laso aufseiten der Türken gegen den ehemaligen Münchener Gamewinner Carsen Edwards und Bologna. Alle vier Viertel gingen an die Gastgeber. Besonders in den Schlussvierteln mit 11 und 12 Punkten Differenz legte Efes nochmal den Turbo ein und sichert sich den dritten Sieg in Folge. Für die Italiener ist es die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Den einzigen Sieg gab es in Monaco.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=L0h3b29LeDVJL3NHSitTN3l1Vmd6K3M2bXpKZFh2NDJNUE91c05KYzMxND0=Pablo Laso, Trainer Efes: "Ich glaube, wir waren in der Lage eine sehr solide Defense für 40 Minuten zu spielen. Daran hatten viele meiner Spieler einen Anteil. Defensiv haben wir nicht sehr viele Fehler gemacht. Ich glaube, die Spieler von der Bank haben uns sehr viel Energie gegeben. Aber auch die Jungs, die angefangen haben, haben das Tempo gesetzt. Ich bin sehr froh über den Sieg. Offensiv konnten wir viele freistehende Jumper finden. Aber ich glaube, die Defense war heute Teil des Sieges." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Zlo3VzRHcDlySGs1SUhNekI3dWNrM2tHRnhWL1NHVDZMODVUd01nMDlVUT0=EuroCup | 18. SpieltagTürk Telekom Ankara - NINERS Chemnitz 79:62Nach der deftigen 63:87-Niederlage im Hinspiel Anfang Dezember zeigen sich die NINERS zum Ende der Punktrunde stark verbessert und gehen beim ebenfalls schon sicher für das Achtelfinale qualifizierte Ankara sogar mit 2 Punkten Vorsprung in die Halbzeit. Danach kann Chemnitz das hohe Tempo der Gastgeber nicht mehr mitgehen und bleibt somit bei 9 Siegen auf dem 6. und gleichzeitig letzten Platz, der für den Einzug in die K.o.-Phase berechtigt - mit 2 Siegen Vorsprung vor Verfolger Ulm.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZStKb1c2M1Z4a3UrZjI3NThHbXdub0lpTFpCRVhOQ1lUYTEyOE10bEQzRT0=Mit 14 Punkten und 4 Rebounds ist Rückkehrer Kevin Yebo der treffsicherste Chemnitzer des Abends. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SEJsUytacjVlN1RIazZZUTNDWkIwQ0FZaUJsaXZWaFdaYndiV2s0NnozUT0="Vom Parkplatz!" Zwei Sekunden, bevor die Shot Clock im Chemnitzer Angriff abläuft, packt Kevin Yebo aus großer Distanz einen starken Dreier aus. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aUpYcVNYZEs4N2lvNU1MMEpVaVVscElURkt0N0YySVh3LzZMOWIweVpvcz0=DER Spielzug der Partie: Bei den NINERS legt Yordan Minchev für Kevin Yebo zum Alley-oop auf. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dmFYVmZzWWRDRlJLcHNDMDRqSlFkMHJqeWZhOVM0N1dFN0RhY04rYTA1MD0=Das kürzeste Interview aller Zeiten? Beim 2-Punkte-Rückstand zur Halbzeit antwortet Ankaras sichtlich genervter Trainer Erdem Can auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten nur knapp: "Den Ball nicht herschenken." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bFhkYnZkWTEya1pKUUFDeW1rdXBkUWZwcDJRZCtvcTVlb3VvS0FBN3o3MD0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Wir haben gute erste 30 Minuten gespielt, hatten dann aber einen schwierigen Start ins 3. Viertel. Es gab 7 Turnovers. Sie haben ihre Intensität gesteigert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir darauf besser reagiert hätten. Aber wir sind drangeblieben. Wir machen mentale Fehler, die wir auf diesem Level gegen so ein Team nicht machen können. Viele der Fehler haben sie an die Dreier-Linie geführt. Im 4. Viertel ist uns die Energie ausgegangen und sie haben ihr Potenzial und Talent gezeigt. Ich bin sehr glücklich über das, was ich drei Viertel lang gesehen habe. Wir müssen uns verbessern, um diese Teams in 40 Minuten auswärts zu schlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TTI0c01UL0VoSkwvaDlheCtON3YvQkRPSEpOUEtpYXRDQXVQQnVwNFlXUT0=Veolia Towers Hamburg - BAXI Manresa 94:116Deutliche Pleite für die Hamburger, in ihrem letzten EuroCup-Spiel der Saison, nachdem sie das erste Viertel noch gewinnen konnten. In den beiden Mittelvierteln zogen die Spanier auf 93:77 davon und ließen nichts mehr anbrennen. Hamburg bleibt in der Tabelle ganz unten. BAXI übernimmt Rang 5.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RWllay8rU2FtRzVpWEtvZzRiSTMrcm42dHBDU3dORW1OUmJzZnhBWGI2UT0=Martin Breunig, 18 Punkte für Hamburg: "Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die fast 80 Prozent, die sie aus dem Zweierbereich haben. Das ist zu viel. Wir haben unseren Gameplan offensiv eigentlich sehr gut verfolgt. In der Defensive waren wir manchmal ein bisschen unstimmig. Wir haben ein paar neue Sachen ausprobiert. Ohne (Zacharie) Perrin ist es ein bisschen schwierig auf dem Feld. Wir wollen uns gut anpassen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cVh4bHEvdExseVlORWk4MjUxcVpaUmw4a2t4NVMzY2JaY3NxaU1mMnBuQT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 28. SpieltagFreitag, 13.02.2026ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Hapoel Tel Avivab 19.15 Uhr: AS Monaco - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Dubai Basketball, Partizan Belgrad - Real MadridEuroLeague | 29. SpieltagMittwoch, 25.02.2026ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Partizan Belgradab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräusab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - FC BarcelonaDonnerstag, 26.02.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - ASVEL Villeurbanneab 19.00 Uhr: EuroLeague-Konferenzab 19.15 Uhr: AS Monaco - Maccabi Tel Avivab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Anadolu Efes Istanbulab 19.50 Uhr: Hapoel Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Milanoab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketballab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Valencia Basketab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6215937