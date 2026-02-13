Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnsteigerung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Mobimo mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025
Luzern, 13. Februar 2026 - Mobimo blickt auf einen positiven Geschäftsverlauf im Jahr 2025 zurück, getragen von einer erfolgreichen operativen Tätigkeit wie robusten Mieteinnahmen, einem hohen Promotionserfolg und einer signifikanten Wertzunahme der Liegenschaften im Bau für das eigene Portfolio. Besonders stark entwickelte sich das Marktsegment «Wohnen», das von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Mietwohnungen und Stockwerkeigentum profitierte.
Operatives Ergebnis deutlich gesteigert
Starke Mietertragsbasis
Die Mietertragsbasis von Mobimo wird im Jahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen: Im vierten Quartal 2025 erfolgten die Fertigstellung und der Bezug der 65 Wohnungen auf dem Scholer-Areal in Lausen. Auch der Bau des Hof- und Hallenhauses im Aeschbachquartier in Aarau schreitet planmässig voran. Die beiden Gebäude werden voraussichtlich im Sommer 2026 fertig gestellt. Mit der Vermarktung der 126 Mietwohnungen wurde im Dezember 2025 gestartet. Aktuell ist die Hälfte der Wohnungen bereits reserviert.
Der Leerstand über das ganze Portfolio liegt bei 4,1% (Vorjahr 3,7%) und bewegt sich damit im Rahmen der Erwartungen.
Promotionsergebnis übertrifft Erwartungen
Dynamischer Transaktionsmarkt
Solide Finanzierung als Fundament, unveränderter Dividendenvorschlag
Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsleistung
Erneuerung im Verwaltungsrat
Ausblick
›› Den Geschäftsbericht 2025 finden Sie hier.
Datum: Freitag, 13. Februar 2026
Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audio- und Videosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich). Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).
Über Mobimo
Ende der Adhoc-Mitteilung
2275844 13.02.2026 CET/CEST