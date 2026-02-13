Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnsteigerung

Mobimo Holding AG: Mobimo mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025



13.02.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Mobimo mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025



Mietertrag mit CHF 145,5 Mio. um 0,5 Mio. über Vorjahr. Erfolg aus Vermietung mit CHF 125,5 Mio. 1,5% über Vorjahr - auf Like-for-like-Basis resultiert ein erfreuliches Mieterfolgswachstum von 2,0%.

Erneut markante Steigerung des Erfolgs aus Entwicklungen und Verkauf Promotion (Liegenschaften) auf CHF 53,3 Mio. - ein Plus von 61,5% gegenüber Vorjahr.

Signifikant höherer Erfolg aus Neubewertung von CHF 106,9 Mio. widerspiegelt gute Objektqualität und operative Leistung bei den Liegenschaften im Bau.

Unternehmensgewinn steigt auf CHF 192,9 Mio. - ein Plus von 54,1% gegenüber Vorjahr.

Wert des Immobilienportfolios wächst um 10,4% auf CHF 4,2 Mrd. an - trotzdem weiterhin solide Eigenkapitalquote von 47,4%.

Unveränderter Dividendenvorschlag von CHF 10.25 je Aktie.

Für 2026 wird ein organisches Mietertragswachstum von ca. 3% und ein Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion von rund CHF 25 Mio. erwartet. Luzern, 13. Februar 2026 - Mobimo blickt auf einen positiven Geschäftsverlauf im Jahr 2025 zurück, getragen von einer erfolgreichen operativen Tätigkeit wie robusten Mieteinnahmen, einem hohen Promotionserfolg und einer signifikanten Wertzunahme der Liegenschaften im Bau für das eigene Portfolio. Besonders stark entwickelte sich das Marktsegment «Wohnen», das von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Mietwohnungen und Stockwerkeigentum profitierte. Operatives Ergebnis deutlich gesteigert

Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beträgt CHF 257,3 Mio. (Vorjahr CHF 171,5 Mio.), exklusive Neubewertung CHF 150,4 Mio. (Vorjahr CHF 128,4 Mio.). Der Unternehmensgewinn inklusive Neubewertung liegt bei CHF 192,9 Mio. (Vorjahr CHF 125,2 Mio.) bzw. CHF 105,6 Mio. exklusive Neubewertung (Vorjahr CHF 91,3 Mio.).

Ein Höhepunkt des Jahres 2025 war der Erwerb der EMWE Holding AG. Die fünf Bestandesliegenschaften und drei Wohnliegenschaften im Bau - alle in der Stadt oder im Kanton Zürich - stärken das bestehende Wohnportfolio und die Pipeline von Mobimo ideal. Inklusive dieser Neuzugänge wuchs der Gesamtwert des Immobilienportfolios im Berichtsjahr um rund 10% auf CHF 4,2 Mrd. (31.12.2024 CHF 3,8 Mrd.). Starke Mietertragsbasis

Der Mietertrag liegt mit CHF 145,5 Mio. CHF 0,5 Mio. über dem Vorjahr. Die Senkung des Referenzzinssatzes im Jahr 2025 entfaltete erst per Ende des Jahres Wirkung, sodass die Mieterlöse aus dem EMWE-Portfolio, die seit August 2025 einfliessen, sowie ein positiver Beitrag aus Mieterträgen im Bestand die weggefallenen Mieteinnahmen der im Jahr 2024 verkauften Liegenschaften kompensieren konnten. Dank tieferem Liegenschaftenaufwand konnte der Erfolg aus Vermietung um 1,5% auf CHF 125,5 Mio. (Vorjahr CHF 123,6 Mio.) gesteigert werden. Daraus resultierte in einer Like-for-like-Betrachtung ein Mieterfolgswachstum von 2,0%. Die Mietertragsbasis von Mobimo wird im Jahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen: Im vierten Quartal 2025 erfolgten die Fertigstellung und der Bezug der 65 Wohnungen auf dem Scholer-Areal in Lausen. Auch der Bau des Hof- und Hallenhauses im Aeschbachquartier in Aarau schreitet planmässig voran. Die beiden Gebäude werden voraussichtlich im Sommer 2026 fertig gestellt. Mit der Vermarktung der 126 Mietwohnungen wurde im Dezember 2025 gestartet. Aktuell ist die Hälfte der Wohnungen bereits reserviert.



Intensive Vermarktungstätigkeit

Die Vermarktung der kommerziellen Flächen im Portfolio verlief im Jahr 2025 insbesondere in der Westschweiz grundsätzlich positiv. Auch im Office Tower, dem markanten Bürohochhaus am Escher-Wyss-Platz in Zürich, zeigen die intensiven Vermarktungsaktivitäten langsam Wirkung: Per Stichtag sind knapp 40% der Flächen vermietet. Die Situation bleibt für alle Marktteilnehmer aufgrund sich verändernder Bedürfnisse und Anforderungen an Büroflächen allerdings herausfordernd. Insbesondere die Vermietung von grossen Flächen benötigt mehr Zeit als in der Vergangenheit. Attraktive Büro- und Gewerbeflächen an gut erschlossenen Lagen sind nach wie vor wichtige Objekte in einem diversifizierten Portfolio. Der Leerstand über das ganze Portfolio liegt bei 4,1% (Vorjahr 3,7%) und bewegt sich damit im Rahmen der Erwartungen. Promotionsergebnis übertrifft Erwartungen

Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt hoch und Mobimo orientiert sich mit ihren Projekten an den Bedürfnissen des Marktes - ein Grund für die jeweils erfreulich raschen Verkaufserfolge. Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion (Liegenschaften) mit den laufenden Stockwerkeigentumsprojekten in Oberägeri, Merlischachen, Köniz und Lausanne konnte um über 60% auf CHF 53,3 Mio. gesteigert werden (Vorjahr CHF 33,0 Mio.) und übertraf damit die Erwartungen. Die Entwicklungspipeline für Stockwerkeigentum mit einem Volumen von CHF 900 Mio. sowie deren gezielter Ausbau stellen die Basis für künftige Gewinnbeiträge dieses Segments dar. Vor diesem Hintergrund erwarb Mobimo im September 2025 in Meggen ein rund 12 000 m2 grosses Areal, auf dem nun rund 70 Eigentumswohnungen geplant werden. Dynamischer Transaktionsmarkt

Der Erfolg aus Neubewertungen beläuft sich auf CHF 106,9 Mio. (Vorjahr CHF 43,1 Mio.). Das signifikant höhere Ergebnis ist einerseits auf die positive Dynamik am Immobilienmarkt als Folge der tiefen Zinsen zurückzuführen und zeugt andererseits von der hohen Objekt- und Entwicklungsqualität im Portfolio von Mobimo. CHF 27,4 Mio. stammen aus der operativen Tätigkeit bzw. aus der wertschaffenden Entwicklungstätigkeit bei den Entwicklungsliegenschaften und Anlageliegenschaften im Bau. Solide Finanzierung als Fundament, unveränderter Dividendenvorschlag

Trotz des Wachstums des Immobilienportfolios von über 10% auf CHF 4,2 Mrd. (31.12.2024 CHF 3,8 Mrd.) bleibt Mobimo mit einer Eigenkapitalquote von 47,4% (31.12.2024 48,3%) und einem EPRA-Loan-to-Value von 44,1% (31.12.2024 42,2%) solide kapitalisiert und für mögliche weitere Wachstumsschritte gut aufgestellt.



Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 31. März 2026 eine unveränderte Dividende von CHF 10.25 pro Aktie vorschlagen und unterstreicht damit die Attraktivität von Mobimo als Dividendentitel. Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsleistung

Die Intensität der Treibhausgasemissionen (Scope 1 + 2 + 3.13) konnte in der Berichtsperiode auf 7,7 kg CO 2 eq/m2 EBF weiter gesenkt werden (Vorjahr 7,9 kg CO 2 eq/m2 EBF). In dieser Berichtsperiode berichtet Mobimo erstmals über die indirekten Scope-3-Emissionen, welche vor allem durch die in unserem Auftrag durchgeführte Bautätigkeit entstehen. Dies bringt weitere Transparenz in unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung und wird uns ermöglichen, unsere Reduktionsanstrengungen besser zu verfolgen und wo sinnvoll zu intensivieren. Erneuerung im Verwaltungsrat

Mit dem bevorstehenden Führungswechsel im Verwaltungsrat wird eine Phase der Erneuerung im Gremium abgeschlossen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wahl des Mitglieds Dr. Markus Schürch zum neuen Präsidenten vor. Er ersetzt Peter Schaub, der nach sieben Jahren als Präsident und insgesamt 18-jähriger Zugehörigkeit im Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Peter Schaub hat die strategische Entwicklung von Mobimo mit Weitsicht und Integrität über viele Jahre geprägt. Der Verwaltungsrat möchte ihm für sein langjähriges, ausserordentliches Engagement ganz herzlich danken. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wird Sophie Dubuis nominiert. Sophie Dubuis ist seit 2022 selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz, darunter der börsenkotierten Banque Cantonale de Genève sowie der Genossenschaft Migros Genf, bei der sie als Präsidentin des Verwaltungsrats agiert. Ausblick

Mobimo erwartet für 2026 eine weiterhin positive Entwicklung mit einem organischen Wachstum des Mietertrags von ca. 3% und einem Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion im Rahmen von rund CHF 25 Mio. Die Leerstandsquote des gesamten Portfolios wird bei ca. 4,5% erwartet.

Um diese Leistung im operativen Kerngeschäft weiter zu erbringen und sich am Markt möglichst agil zu bewegen, hat Mobimo per Anfang 2026 ihre Führungsorganisation angepasst. Mobimo fokussiert weiterhin auf Kostendisziplin, investiert gezielt in das Wachstum und bleibt in einem vielversprechenden, aber anspruchsvollen Umfeld gut positioniert.

Ausführliche Berichterstattung: ›› Den Geschäftsbericht 2025 finden Sie hier .

›› Präsentation Jahresergebnis 2025: Datum: Freitag, 13. Februar 2026

Zeit: 10.00 Uhr (MEZ) Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audio- und Videosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich). Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).

Weitere Termine:

31. März 2026: Ordentliche Generalversammlung

8. Mai 2026: Kapitalmarkttag

7. August 2026: Publikation Halbjahresergebnis 2026

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

Über Mobimo

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,2 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( www.mobimo.ch ) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

Ende der Adhoc-Mitteilung