Zürich - Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Freitag gegenüber Euro und dem US-Dollar keine weitere Aufwertung erfahren und sich etwa auf dem Niveau vom Vorabend gehalten. Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,7702 nach 0,7696 Franken am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9133 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht dagegen leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1858 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
