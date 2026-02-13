Siltronic rechnet 2026 weiterhin mit einem "anspruchsvollen Marktumfeld": negative Wechselkurseffekte und anhaltender Preisdruck außerhalb bestehender Langfristverträge bleiben zentrale Belastungsfaktoren. Gleichzeitig wachsen zwar die Endmärkte für 300-mm-Wafer (KI/High-Performance lässt grüßen), doch im 200-mm-Geschäft erwartet das Management einen Rückgang - wegen verstärktem Lagerabbau bei Kunden im Power-Segment. Unterm Strich lautet die Ansage: Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr (2025 vorläufig: 1.347 Mio. €) - und das mit einem "verhaltenen" Jahresstart. Währung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
