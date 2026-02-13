Neuenburg - Die Teuerung in der Schweiz bleibt tief. Zum Jahresauftakt verharrte die Jahresteuerung bei 0,1 Prozent. Gegenüber dem Vormonat lagen die Preise im Januar 2026 im Durchschnitt gar etwas tiefer. Dabei hat das BFS den Landesindex der Konsumentenpreise mit einem neu zusammengesetzten Warenkorb publiziert, wie das Amt am Freitag mitteilte. Damit passen die Statistiker den Index an aktuelle Konsumgewohnheiten und Marktveränderungen an. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
