LUXEMBOURG, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein globaler Akteur bei rostfreiem Stahl, Elektroblech und Spezialstahl sowie im Recycling und bei erneuerbaren Energien, präsentiert die Güte 316A (1.4682), einen neuen, patentierten und zertifizierten austenitischen Stahl, der als kostenoptimierte Alternative zum Werkstoff 316L (1.4404) konzipiert wurde.

Die im Aperam Innovation Lab entwickelte Güte 316A bietet eine Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften, die denen der Güte 316L entsprechen, und ermöglicht gleichzeitig signifikante wirtschaftliche Vorteile dank einer optimierten Legierungszusammensetzung mit über 75 % weniger Molybdän.

"Die Güte 316A markiert einen Entwicklungssprung bei den nichtrostenden Stählen", betont Frederico Ayres Lima, CEO Stainless Europe and Services & Solutions Europe. "Sie definiert die Basiskosten in korrosionskritischen Anwendungen nichtrostender Stähle neu. Der Werkstoff setzt neue Maßstäbe in der Entwicklung austenitischer Sorten - er ist funktional, leistungsstark und sofort verfügbar."

Zertifizierte Alternative zu 316L

Die Güte 316A wurde so konzipiert, dass sie die Leistungsmerkmale der Güte 316L erreicht. Der Einsatz von Silizium kompensiert die Reduktion des Molybdängehalts und ermöglicht eine vergleichbare Korrosionsbeständigkeit. Das Ergebnis ist ein vollständig zertifizierter Werkstoff, der ohne Einschränkungen einsetzbar ist und zu geringeren Kosten angeboten wird.

Sofort einsatzbereit für die Industrie

Die Güte 316A ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann den Stahl 316L unmittelbar ersetzen, ohne dass Produktionsparameter angepasst werden müssen - auch bei Tiefzieh- oder anderen anspruchsvollen Umformprozessen.

Werkzeuganpassungen sind nicht erforderlich. Stillstandszeiten und indirekte Kosten werden dadurch vermieden.

Der Werkstoff ist in einem breiten Abmessungsbereich erhältlich - von 0,06 mm bis 15 mm Dicke und bis zu 2.000 mm Breite - sowie in allen standardisierten Oberflächen gemäß EN 10088-2.

Dank eines hohen Anteils an recyceltem Material unterstützt die Güte 316A die Anforderungen der EU-Taxonomie und leistet einen Beitrag zum Scope-3-Management der Hersteller, ohne dass bestehende Produkte neu ausgelegt werden müssen.

Vielseitige Anwendungen, geprüfte Leistung

Die Güte 316A wurde umfassend hinsichtlich Korrosionsverhalten und mechanischer Eigenschaften getestet und eignet sich für Anwendungsbereiche wie:

HLK-Systeme: Pumpen, Wärmetauscher, Lüfter

Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie

Architektonische und tragende Bauelemente, Rauchgasleitungen

Verkehrswesen: Tanks, Anhänger, Transportsysteme

Wasseraufbereitung und -speicherung

CCUS- und Elektrolyse-Anlagen

"Die Güte 316A bietet eine Korrosionsbeständigkeit, die den Anforderungen zahlreicher industrieller Umgebungen entspricht, kombiniert mit einer wettbewerbsfähigen Legierungsstrategie", erläutert Bertrand Petit, Projektleiter 316A. "Sie verschafft Industrieunternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Werkstoffauswahl."

Der Stahl 316A ist Teil der angewandten Innovationsarbeit des Aperam Innovation Lab, in dem mehr als 150 Spezialisten an der großtechnischen industriellen Validierung von Werkstoffen arbeiten.

