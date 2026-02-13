NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Ken Herbert am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns. Der erhöhte Ausblick bis 2028 sei positiv, die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Rand./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000073272
