Vancouver, British Columbia - 13. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es ein dreidimensionales Magnetik-Vektorinversionsmodell ("3D MVI") im Projektmaßstab abgeschlossen und Altar Drilling Inc. ("Altar") mit der Durchführung des geplanten Phase-III-Diamantbohrprogramms für sein hochgradiges Gold-Silber-Projekt Mohave (das "Projekt") in Arizona beauftragt hat.

Abbildung 1: Dreidimensionale Darstellung der Magnetik-Vektorinversion (MVI), die nordwestlich bis nordnordwestlich (NW-NNW) verlaufende Magnetikmerkmale zeigt, die aus der Kantenerkennung der Magnetikdaten abgeleitet wurden. Eine 0,4-Isofläche der remanenten Magnetisierungskomponente hebt ein remanent magnetisiertes, nordwestlich verlaufendes Magnetikmerkmal hervor, das räumlich mit dem kartierten Erzgangsystem in Zusammenhang steht.

3D-Magnetik-Vektorinversion ("MVI")

Die Magnetikdaten wurden im Dezember 2025 über dem Projektgebiet mithilfe einer hochauflösenden drohnenbasierten Magnetikvermessung ("MAG") erfasst (weitere Details finden Sie in der Pressemitteilung von Kingman vom 20. November 2025).

Anschließend beauftragte das Unternehmen das in Ohio ansässige Unternehmen Fathom Geophysics LLC mit der Verarbeitung der Magnetikdaten und der Durchführung der 3D-MVI-Interpretation. Die Arbeiten umfassten mehrstufige Filterungs- und Inversionsschritte, einschließlich der Standardfilterung von Magnetikdaten, der zweidimensionalen Strukturerkennung, der Magnetik-Vektorinversion, der dreidimensionalen Strukturerkennung sowie ganzheitlicher struktureller und lithologischer Interpretationen.

Basierend auf diesem Arbeitsablauf definiert das 3D-MVI-Modell die Geometrie und Ausrichtung der interpretierten Magnetik-Lineamente und Grenzen im gesamten Gebiet des Projekts Mohave, einschließlich einer Population von nordwestlich verlaufenden Lineamenten, die weitestgehend parallel zu den kartierten Erzgangausrichtungen verlaufen. Die dreidimensionale Kantenerkennung der Magnetisierungsvektoramplitude (Abbildung 1) wurde angewandt, um diese Grenzen zu schärfen und die Kontinuität der nordwestlich verlaufenden Lineamente einzugrenzen.

"Die 3D-Magnetik-Vektorinversion hebt eine zusammenhängende Reihe von nordwestlich verlaufenden Magnetikmerkmalen hervor, die eng mit den kartierten Erzgangstrukturen und dem Standort historischer Grubenbaue bei der Mine Rosebud übereinstimmen", sagte Daniel Core, PhD, Principal Geophysicist and Geologist von Fathom Geophysics LLC. "Diese Merkmale definieren klare strukturelle Vektoren, die auf Kontinuität entlang des Streichens und in der Tiefe innerhalb des Phase-III-Zielkorridors erprobt werden können und einen soliden Rahmen für eine umfassendere Exploration auf Konzessionsgebietsebene bieten."

Eine dreidimensionale PDF-Darstellung des Magnetik-Vektorinversionsmodells im Umfeld der Claims der Mine Rosebud ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Beauftragung eines Bohrunternehmens für Phase III

Kingman hat das in Tucson ansässige Unternehmen Altar Drilling Inc. mit der Durchführung des Phase-III-HQ-Diamantbohrprogramms des Unternehmens bei Mohave beauftragt. Altar verfügt über ein erfahrenes Team mit umfassender Erfahrung bei der Diamantbohrung für Mineralexplorationsprojekte im Südwesten der USA, einschließlich strukturell komplexer Gelände.

Das Phase-III-Programm umfasst sieben Diamantbohrlöcher mit HQ-Durchmesser auf insgesamt etwa 815 Metern (2.673 Fuß), wie bereits zuvor bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Kingman vom 3. Februar 2026). Das Programm wurde konzipiert, um die südöstlichen und nordwestlichen Erweiterungen des Erzgangkorridors Southwick zu erproben, der an die historische Mine Rosebud angrenzt. Die Bohrungen werden gemäß der kürzlich genehmigten Notice of Intent des Bureau of Land Management von bereits beeinträchtigten Flächen aus durchgeführt.

Simon Studer, Interims-CEO, President und Direktor von Kingman, sagte: "Nachdem wir nun die Bohrgenehmigungen erhalten haben, die 3D-MVI-Interpretation abgeschlossen ist und der Bohrunternehmer beauftragt wurde, sind die nächsten Schritte die Mobilisierung und die Bohrungen. Die Mobilisierung soll unmittelbar nach dem Erhalt der endgültigen Wassernutzungsgenehmigung durch das Arizona Department of Water Resources beginnen. Vorbehaltlich des Erhalts dieser Genehmigung und der rechtzeitigen Mobilisierung von Personal und Ausrüstung durch Altar wird der Beginn der Bohrungen am oder um den 25. Februar erwartet. Wir werden die Investoren weiterhin auf dem Laufenden halten, während wir uns auf die Umsetzung von Phase III vorbereiten."

Die Bohrkerne werden unter der Aufsicht des technischen Teams des Unternehmens gemäß den branchenüblichen Best Practices und den geltenden behördlichen Anforderungen protokolliert, beprobt und verarbeitet. Die Proben sollen zur Analyse an Skyline Assayers Inc. gesendet werden.

Technischer Haftungsausschluss

Die Ergebnisse der Magnetikvermessung und der damit in Zusammenhang stehenden Magnetik-Vektorinversion (MVI) identifizieren Schwankungen in der magnetischen Reaktion und unterstützen die Interpretation der strukturellen Merkmale und ihrer Kontinuität in der Tiefe. Magnetikdaten lassen keine direkten Rückschlüsse auf eine Mineralisierung oder das wirtschaftliche Potenzial zu. Alle Interpretationen sind vorläufig und müssen durch weitere geologische Arbeiten, einschließlich Kartierungen und Bohrungen, bestätigt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, MSc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon D. Studer

Interims-CEO, President & Direktor

mailto:simondavidstuder@gmail.com

Tel.: +41 77 459 16 20

Corporate Office

Tel.: +1 (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zur Interpretation geophysikalischer Daten, zur Suche nach hochgradigen Mineralisierungen, zum Zeitpunkt des Bohrprogramms der Phase III und zu den erwarteten Explorationsergebnissen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Kingman übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

