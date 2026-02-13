Unterföhring (ots) -Glanz und Glamour auf ProSieben am Donnerstagabend: "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schöne 12,8 Prozent Marktanteil. Somit sichert sich das Casting der Frauen die Silbermedaille in der Prime-Time. Insgesamt verfolgten 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) die Modelsuche.Diese 27 Kandidatinnen dürfen sich freuen. Heidi Klum und Designer Jean Paul Gaultier schickten sie in die nächste Runde:Alisa, 27 Jahre aus Unterhaching, Angie 26 Jahre aus Köln, Anika, 27 Jahre aus Paderborn, Anna, 22 Jahre aus Frasdorf, Antonia, 19 Jahre aus Köln, Aurélie, 21 Jahre aus Pulheim, Bianca, 47 Jahre aus Luzern (CH), Cléo, 19 Jahre aus München, Daphne, 25 Jahre aus Pulheim, Dilara, 23 Jahre aus Hannover, Eileen, 19 Jahre aus dem Landkreis Alb-Donau-Kreis, Janet, 24 Jahre aus Dortmund, Julia, 25 Jahre aus dem Landkreis Wesermarsch, Juliet, 24 Jahre aus Dortmund, Juna, 23 Jahre aus München, Kim, 24 Jahre aus Berlin, Lara, 19 Jahre aus Salzdetfurth, Lola, 19 Jahre aus Berlin, Marie, 23 Jahre aus Aachen, Marlene, 20 Jahre aus Erftstadt, Merret, 20 Jahre aus Berlin, Nana, 24 Jahre aus Frechen, Sina, 23 Jahre aus dem Landkreis Merzig-Wadern, Sophie, 18 Jahre aus Köln, Stella, 21 Jahre aus Bonn, Ursula, 54 Jahre aus Ascona (CH), Vanessa, 19 Jahre aus GöttingenFolge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge direkt nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | BusinessIntelligence; Erstellt: 13.02.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6216083