Berlin - Der Gesamtbetriebsratschef von DB Regio, Ralf Damde, fordert bundesweit nur noch einen tarifgebenden Verkehrsverbund. "Wir haben zig Verkehrsverbünde in Deutschland, die sind ineffizient. Da reicht uns einer", sagte Damde der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Freitag.



"Das sind 1.4, 1.5 Milliarden Euro, die wir dadurch einsparen können. Wir haben ein Deutschlandticket, also brauchen wir nur einen Tarifverbund. Somit haben wir jede Menge Mittel frei, die wir zum einen in Sicherheit und zum anderen ins System bringen können", erklärte er. Aber dazu seien Bund und Länder nicht bereit.



Außerdem brauche es mehr Bundespolizisten, "die dann auch auf den Bahnhöfen da sind", so Damde weiter. "Wenn ich sehe, dass wir teilweise anderthalb Stunden brauchen, bis der Bundespolizist, wenn er denn gerufen wird, bei uns ist, dann ist das nicht mehr tragbar."



Da müsse man auch an Sicherheitspartnerschaften zwischen Bund und Ländern ran. Die Anreisewege bei Unfällen und Übergriffen seien viel zu lang. "Und das hängt daran, dass die Bundespolizei eine Menge an Mehrarbeitsstunden hat, Überstunden hat, und nicht in der Lage ist, ihren Job zu machen, weil sie überall rumfliegen", sagte er. Damde verweist etwa auf die vielen Bundesligaspiele. "Und die sind ja nicht die schlimmsten. Die schlimmsten sind ja die in der Regionalliga."





