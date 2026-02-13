New York - Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, hat den Umgang mit den Epstein-Akten kritisiert und mehr Schutz für die Opfer gefordert. "Neben unabdingbarer Aufklärung und dem Opferschutz sollten sich jetzt all diejenigen, die den Einsatz für Frauenrechte bisher als Gedöns abgetan haben, mal dringend hinterfragen", sagte Baerbock dem Nachrichtenportal "T-Online".



"Widerwärtig, erschreckend. Einfach alles daran", sagte sie mit Bezug auf die in den Epstein-Akten aufgeführten Vorfälle. "Mädchen, so alt wie unsere Töchter, wurden aufs Schlimmste missbraucht, über Jahre trotz ihrer Aussagen im Stich gelassen"



Es gebe eine "Machtelite", die sich mit Blick auf "kriminellen Kindesmissbrauch" gegenseitig schütze, warnte die Grünen-Politikerin. "Das beeinflusst auch die globale Sicherheit, weil dahinter natürlich auch unglaubliche Erpressungspotenziale stecken."



Baerbock sieht in dem Skandal einen weiteren Grund, warum gesellschaftliche Gleichstellung gestärkt werden sollte. "Je mehr Frauen in Führungspositionen sind, desto weniger anfällig ist man für Korruption, Amts-, Macht- und erst recht sexuellen Missbrauch", sagte sie.





© 2026 dts Nachrichtenagentur