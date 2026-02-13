Unterföhring (ots) -Kennenlernzeit im Königreich der goldenen Kokosnuss. Bei "Promis unter Palmen" prallen ab Montag, 16. Februar 2026, in SAT.1 prominente Persönlichkeiten aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Film-Bösewicht trifft auf Mutter der Nation, eine Spielerfrau auf eine Schauspielerin, ein Bodybuilder auf Gina-Lisa. Und das sorgt auch manchmal für Verwirrung. "Wer ist das denn? Heino? Ist das Heino?", fragt Reality-"Löwe" Maurice Dziwak. "Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt... Kurt?", vermutet Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink. Weder Heino noch Kurt: Schauspiellegende Claude-Oliver Rudolph betritt die thailändische Villa selbstbewusst: "Bekannt als Bösewicht der Nation - von Bochum, "Boot" bis Bond. Mehr muss ich wohl nicht sagen.""Der meint wirklich, der ist King of the Kokosnuss", kommentiert Silvia Wollny die kompromisslose Art des Platzhirschs Claude-Oliver, der von seinen prominenten Mitstreitern der Einfachheit halber "007" getauft wird. Ob der Vorzeige-Bösewicht mit seiner dominanten Art ankommt? Claude-Oliver Rudolph stellt schnell klar: "Es wird gemacht, was ich sage!"Mit dem Einzug bei "Promis unter Palmen" beginnt für Claude-Oliver Rudolph, Maurice Dziwak, Gina-Lisa Lohfink, Silvia Wollny, den Schauspielern Eric und Edith Stehfest als Ex-Paar, Reality-Star Martin Angelo, Schauspielerin Anouschka Renzi, Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter, "DSDS"-Legende Menderes, Spielerfrau Dilara Kruse und Reality-Sternchen Franziska Temme die Jagd auf die goldene Kokosnuss und das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.Wer macht für Geld alles? Die Gewinnsumme muss hart erkämpft werdenBeim ersten Kapitänsspiel "Hochmut kommt vor dem Fall" kommen die Promis nicht wegen der thailändischen Sonne, sondern wegen fiesen Allgemeinwissensfragen am Montag schnell ins Schwitzen. Auf welchem Kontinent liegt Deutschland? Wie viele Nieren hat ein Mensch? Oder: Was heißt Milch auf Italienisch? "Sehe ich aus wie ein Italiener? Ich kann nicht mal Deutsch!", verzweifelt Dilara Kruse an dieser Frage.Welche Promis erzielen die meisten richtigen Antworten und sichern sich somit das Kapitänsamt? Wer siegt im ersten Teamspiel und welche beiden Prominenten müssen bei der ersten Exitzeremonie zittern? Bereits am Montag muss ein Promi seine Koffer packen und "Promis unter Palmen" verlassen...Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - ab 16. Februar 2026, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und streamen auf Joyn.Fotos der Promis, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promis unter Palmen"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promisunterpalmenPressekontakt:Kevin Körber, Hendrik Hübnerphone: +49 (0) 89 9507 - 1187 o. -1176email: kevin.koerber@seven.onehendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6216160