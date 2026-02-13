Für das ausgeschriebene Volumen von 2328 Megawatt gingen bei der Bundesnetzagentur 634 Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 5237 Megawatt ein. Die Zuschlagswerte schwankten zwischen 4,40 und 5,30 Cent pro Kilowattstunde. Die Bundesnetzagentur hat in der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit Stichtag 1. Dezember insgesamt 226 Gebote mit 2341 Megawatt Gesamtleistung bezuschlagt. Das Ausschreibungsvolumen von 2328 Megawatt war dabei stark überzeichnet. So erhielt die Behörde insgesamt 634 Gebote für Anlagen mit insgesamt 5237 Megawatt, wie sie am Freitag veröffentlichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
