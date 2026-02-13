Wir stufen Siltronic auf VERKAUF herab, nachdem die ad-hoc-Forecast für 2026 unsere Bedenken bestätigt hat und sich erheblich schlechter als erwartet herausstellt. Die Prognose enttäuscht nicht nur im Vergleich zu unseren Erwartungen, sondern signalisiert auch eine herausforderndere Ertragsentwicklung in der Zukunft. Obwohl die nachfragebedingte Unterstützung durch KI weiterhin strukturell vorhanden ist, wird sie derzeit von negativen Faktoren im Legacy-Segment, ungünstigen Wechselkursen, Preisdruck sowie zusätzlichen operativen und strukturellen Herausforderungen überlagert. Wir passen unsere Schätzungen entsprechend an und senken unser Kursziel auf 41,00 EUR (von 51,00 EUR), was den sich verschlechternden kurzfristigen Trend und das Fehlen von Katalysatoren widerspiegelt. Wir behalten unser VERKAUF-Rating bei, bis wir belastbare Beweise für eine Normalisierung der Lagerbestände im Legacy-Bereich sowie einen klaren Weg zurück zu positiven operativen Ergebnissen sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





© 2026 mwb research