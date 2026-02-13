FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 3075 (3745) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 6000 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5800 (5400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RELX PRICE TARGET TO 3450 (4345) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RELX PRICE TARGET TO 3050 (3700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASHMORE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1900 (1675) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5500 (5000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 612 (450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MONDI PLC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 915 PENCE - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4280 (4250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5400 (5135) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES GSK PRICE TARGET TO 2450 (2100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES HALMA ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO TRADING UPDATE - RBC RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 2500 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 3600 (4570) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 270 (275) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 4000 (3450) PENCE - 'BUY'
