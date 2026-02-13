Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem verhaltenen Start zunehmend Fahrt aufgenommen und ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Und dies, obwohl die Nervosität der Marktteilnehmer zugenommen habe, was sich auch im gestiegenen Volatilitätsindex VSMI zeige, sagt ein Händler. Ein anderer Börsianer verweist zudem auf die KI-Sorgen, die sich täglich eine neue Branche suchten. So war nach Software, Technologie, Versicherungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
