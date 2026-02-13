Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal hat im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt. Vor allem das schwächelnde Luxussegment und eine verhaltene Nachfrage in China sorgen für spürbare Kursverluste.Die Aktie des Euro-Stoxx-Schwergewichts geriet nach Veröffentlichung der Zahlen deutlich unter Druck. L'Oréal meldete für das Schlussquartal ein geringeres Wachstum als von Analysten prognostiziert. Besonders die hochpreisige Luxussparte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
