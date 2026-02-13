Carl Zeiss Meditec (CZM) berichtete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 über eine schwache Zahlenentwicklung, die im Einklang mit den vorab veröffentlichten Informationen stand. Die Umsätze sanken um ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 467 Millionen EUR, während das EBITA überproportional um 77 % im Jahresvergleich auf 8,1 Millionen EUR fiel (Marge: -5,5 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 1,7 %). Dies ist auf ungünstige Währungsentwicklungen, eine ungünstige Produktmischung und operative Deleveragierung zurückzuführen. Die EBITA-Entwicklung in den Bereichen Ophthalmologie und Mikrochirurgie verschlechterte sich während des Quartals. Nach der Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung und angesichts mehrerer laufender Herausforderungen, einschließlich verzögerter Klinikinvestitionen in Amerika und dem zu erwartenden Preisdruck aus der bevorstehenden volumenbasierten Beschaffung von bifokalen Intraokularlinsen in China, ziehen wir es vor, unsere vorsichtige Haltung gegenüber beizubehalten. Wir warten auf mehr Klarheit über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Kostenoptimierungsinitiativen, die das Management im Mai 2026 präsentieren plant, zusammen mit einem Update zur Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Wir halten an unseren kürzlich gesenkten Schätzungen fest und wenden einen höheren Risikozuschlag in unserem DCF-Modell an, was zu einem neuen Kursziel von 29,50 EUR (zuvor 31,00 EUR) führt. Trotz des kürzlichen Kursrückgangs (Rückgang um 38 % im letzten Monat) bleibt die Einstufung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag





© 2026 mwb research