Mit mehr als 37.000 Besuchern war die internationale Energiemesse E-world so stark besucht wie noch nie. Im Bereich der Photovoltaik standen Lösungen für Kommunen und Gewerbe im Blickpunkt. Die E-world energy & water in der Messe Essen blickt 2026 auf einen Rekordbesuch zurück. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen zur 25. Auflage mehr als 37.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher - so viel wie noch nie. Ihnen zeigten 1.136 Aussteller - auch das eine neue Bestmarke und ein Plus von 16 Prozent - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
