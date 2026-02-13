EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Garching, den 13.2.2026
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Pfandbriefbank AG haben die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Sie erwarten für das Geschäftsjahr 2026 ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern zwischen EUR 30 Mio. und EUR 40 Mio. und operative Erträge in Höhe von EUR 375 Mio. bis EUR 425 Mio. bedingt durch ein erwartetes Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung von EUR 27 Mrd. bis EUR 28 Mrd. Diese Prognose steht dabei auch vor dem Hintergrund einer schleppender als erwarteten Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa sowie den Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können.
Kontakt:
Sebastian Zehrer
Head of Communications
Phone: +49 (0) 89 2880 11841
Email: Sebastian.Zehrer@pfandbriefbank.com
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 89 2880 28 201
|Fax:
|+49 (0) 89 2880 22 28 201
|E-Mail:
|info@pfandbriefbank.com
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
|ISIN:
|DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html
|WKN:
|801900
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate BSX; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX
|EQS News ID:
|2276296
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
