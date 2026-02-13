IRVING, Texas, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ("XBP Global" oder "das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führendes Unternehmen im Bereich Workflow-Automatisierung, das jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale Reichweite und Agentic KI einsetzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu anzugehen, hat den Start von "Enabling the Next Era of Hyper-Automation" bekannt gegeben. Diese unternehmensweite Kampagne spiegelt die Vision des Unternehmens wider, eine neue Art der Aufgabenerfüllung zu schaffen, indem Intelligenz, Autonomie und menschliches Urteilsvermögen direkt in Unternehmensworkflows integriert werden.

Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen mit zunehmender Komplexität, fragmentierten Systemen und einem wachsenden Druck, Ergebnisse schnell zu liefern, konfrontiert sind, stoßen herkömmliche Automatisierungslösungen inzwischen an ihre Grenzen. Mit dieser Kampagne untermauert XBP Global seinen Anspruch, die Hyper-Automatisierung in die nächste Phase zu führen, in der es nicht mehr nur um die reine Beschleunigung von Aufgaben geht, sondern um eine intelligente, durchgängige Ausführung.

"Wir erleben bei XBP Global derzeit den Anbruch einer neuen Ära der Hyper-Automatisierung", sagte Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP Global. "In der nächsten Phase geht es nicht mehr nur darum, isolierte Tätigkeiten zu automatisieren. Es geht vielmehr um das Design von Workflows, in denen Agentic KI flächendeckend agiert, während Menschen gezielt eingesetzt werden, um Entscheidungen, Ausnahmefälle und Verantwortlichkeiten zu verwalten. So sieht effektive Umsetzung aus."

Im Mittelpunkt des Ansatzes von XBP Global steht die auf Agentic KI-basierte Ausführung, bei der autonome und halbautonome KI-Agenten wiederholbare Aufgaben übernehmen, während das Human-in-the-Loop-Prinzip für das nötige Vertrauen, eine solide Governance und volle Kontrolle sorgt. Dieses hybride Ausführungsmodell ermöglicht es Unternehmen, den Schritt von der Experimentierphase zur produktionsgerechten Hyper-Automatisierung zu vollziehen, die einen messbaren Mehrwert liefert.

Im Rahmen der Kampagne "Enabling the Next Era of Hyper-Automation" stellt XBP Global seine Expertise in folgenden Kernbereichen heraus:

Konzeption und Durchführung intelligenter End-to-End-Workflows

Implementierung von Agentic KI als zentralem Motor der Prozessausführung

Gezielte Integration des Human-in-the-Loop-Prinzips

Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Sektor

Durch die Verbindung modernster Open-Source-Technologien und proprietärer KI-Modelle mit tiefgreifendem Branchenwissen gestaltet XBP Global die Arbeitsweise in komplexen Unternehmensumgebungen grundlegend neu. Ziel ist es, Produktivität, Resilienz und langfristige Wertschöpfung nachhaltig zu steigern.

Die Kampagne wird sich durch die gesamte Thought Leadership, die Initiativen der Geschäftsbereiche, das Partner-Ökosystem sowie die Talentmarke von XBP Global ziehen. Damit untermauert das Unternehmen seine einheitliche Vision für intelligente Ausführung im Zeitalter der Hyper-Automatisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "vorhersagen", "planen", "Ziele", "Prognosen", "könnte", "würde", "fortsetzen", "prognostizieren" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März 2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

