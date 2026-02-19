IRVING, Texas, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ("XBP Global" oder "das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale Präsenz und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu zu konzipieren, präsentiert einen neuen Bericht der Everest Group, der von XBP Global unterstützt wurde. Laut einem neuen Bericht der Everest Group beschleunigen öffentliche Einrichtungen weltweit die Einführung intelligenter Dokumentenverarbeitung (Intelligent Document Processing, "IDP"), um ihre Dienstleistungen zu verbessern, die Compliance zu stärken und den steigenden Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Der Bericht untersucht, wie Regierungsbehörden von stark dokumentenbasierten, manuellen Prozessen wie Formularbearbeitung, Lizenzierung, Korrespondenzmanagement und Berichterstattung über die Compliance zu KI-gestützten, skalierbaren und transparenten digitalen Arbeitsabläufen übergehen. Da öffentliche Einrichtungen zunehmend unter Druck stehen, mit weniger Ressourcen mehr zu leisten, hat sich IDP zu einem entscheidenden Faktor für operative Resilienz und bürgerorientierte Transformation entwickelt.

Die Analyse der Everest Group zeigt, dass Behörden im öffentlichen Sektor weiterhin große Mengen strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Dokumente verwalten, darunter Papierformulare, gescannte Bilder, E-Mails und handschriftliche Einreichungen.

Der Bericht analysiert, wie Plattformen für intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP), die auf KI, maschinellem Lernen, Computer Vision und natürlicher Sprachverarbeitung basieren, diese Umgebungen verändern und physische Dokumentenökosysteme mit intelligenten, digitalen Workflows verbinden.

Durch die Überbrückung der Kluft zwischen papierbasierter Realität und KI-gesteuerter Automatisierung ermöglicht IDP den Behörden, die Genauigkeit ihrer Entscheidungen zu verbessern, die Bearbeitung zu beschleunigen, die Überprüfbarkeit zu stärken und operative Rückstände abzubauen, während Mitarbeitende sich auf höherwertige, bürgernahe Services konzentrieren können.

Über die Effizienz hinaus stellt die Everest Group fest, dass IDP zu einem strategischen Hebel für eine messbare, ergebnisorientierte Transformation des öffentlichen Sektors wird.

Der Bericht umfasst Anwendungsfälle aus dem öffentlichen Sektor entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ein speziell auf Behörden zugeschnittenes ROI-Modell, ein anschauliches Wirkungsmodell, einen Fahrplan für die Umsetzung von Pilotprojekten bis hin zur Serienreife sowie wichtige Technologietrends, die die intelligente Automatisierung der nächsten Generation prägen werden.

Da Führungskräfte im öffentlichen Sektor, darunter CIOs, CFOs und Transformationsverantwortliche, mit technologie- und behördenübergreifenden Komplexitäten konfrontiert sind, betont der Bericht der Everest Group die Bedeutung eines klaren, ergebnisorientierten Ansatzes für die Einführung von IDP. Die Entwicklung eines soliden Business Case, der auf Verantwortlichkeit, Compliance und Service-Gerechtigkeit ausgerichtet ist, ist für die Erschließung eines langfristigen Mehrwerts entscheidend.

Der Bericht dient als praktischer Leitfaden für Regierungsorganisationen, die umfangreiche, physische unstrukturierte Datensätze modernisieren und dabei Transparenz, Compliance und Vertrauen gewährleisten möchten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "vorhersagen", "planen", "Ziele", "Prognosen", "könnte", "würde", "fortsetzen", "prognostizieren" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März 2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

