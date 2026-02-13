© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media Lab200 Millionen Euro aus dem NATO-Rahmenvertrag. Der erste Abruf zeigt: Die Munitionsnachfrage bleibt hoch - und der Konzern sitzt am Schlüsselmarkt.Rheinmetall hat von der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) erstmals Munition aus einem im Juli 2025 geschlossenen Rahmenvertrag abgerufen bekommen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, umfasst der Auftrag rund 35.000 Patronen im Kaliber 120 Millimeter im Wert von etwa 200 Millionen Euro. Die Munition ist für mehrere NATO-Mitgliedsstaaten bestimmt. Grundlage ist das im vergangenen Sommer unterzeichnete "Basic Contractual Instrument" (BCI), das Geschäftsbedingungen und technische Spezifikationen für verschiedene Typen von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE