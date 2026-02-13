Neuenburg - Die Teuerung in der Schweiz bleibt sehr tief - da kann ein neuer Warenkorb nichts daran ändern. Auch im Januar verhinderten höhere Wohnungsmieten eine negative Jahresteuerung. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) ergibt sich laut Ökonomen kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Die Jahresteuerung lag zu Jahresbeginn bei 0,1 Prozent und damit gleich hoch wie im Dezember 2025, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
