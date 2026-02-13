Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) begibt einen neuen öffentlichen Pfandbrief (ISIN DE000CZ457K9/ WKN CZ457K) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 2,5% jährlich und werde erstmals am 10. Oktober 2026 ausgezahlt. Die Laufzeit ende am 10. Oktober 2030. Bei einem aktuellen Kurs von 99,57% (Stand: 11.02.2026) ergebe sich eine Rendite bis zur Endfälligkeit von etwa 2,60%. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Das Rating von Moody's liege bei Aaa. (News vom 12.02.2026) (13.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
