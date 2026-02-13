Tesla verzeichnete im vergangenen Monat einen deutlichen Rückgang seiner E-Auto-Auslieferungen in China, während die Exporte aus seinem Werk in Shanghai stark anstiegen. Zudem ist der bisherige EMEA-Vice-President Joe Ward künftig für den globalen Vertrieb des Unternehmens verantwortlich. Zunächst aber nach China. Dort muss bekanntlich immer zwischen dem sogenannten Großhandelsabsatz und den Verkäufen im Einzelhandel unterschieden werden. Im Falle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net