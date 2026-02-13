Anzeige
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker-Symbol: SIE
Xetra
13.02.26 | 13:57
249,30 Euro
-3,00 % -7,70
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
249,10249,1514:12
249,05249,1514:12
XTB
13.02.2026 13:44 Uhr
126 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Siemens Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen nach Prognoseanhebung?

Die Siemens Aktie sorgt nach einer angehobenen Ergebnisprognose für Aufsehen am Markt. Mit einem Kurssprung von über 6 % auf ein neues Allzeithoch bei 273,30 Euro hat Siemens sogar SAP als wertvollstes Unternehmen im DAX abgelöst.

Während andere Tech-Werte unter Druck stehen, profitiert Siemens von einer starken Auftragslage, soliden Quartalszahlen und dem strukturellen KI-Trend. Doch stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Siemens Aktien zu kaufen?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.
© 2026 XTB
