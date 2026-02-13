München - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein stärkeres Europa und mehr Unabhängigkeit von den USA gefordert.



"Niemand hat uns in die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben", sagte Merz am Freitag zur offiziellen Eröffnung der Konferenz. "Diese Unmündigkeit war selbstverschuldet. Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns, lieber heute als morgen." Das solle man nicht tun, indem man die Nato abschreibe, sondern man im Bündnis "einen starken selbsttragenden europäischen Pfeiler" errichte.



Nach Ansicht des Kanzlers könnten die USA ohnehin schon bald ihre Vorrangstellung verlieren. "In absehbarer Zeit könnte Peking den Vereinigten Staaten militärisch auf Augenhöhe begegnen", sagte der Kanzler. China erhebe globalen Gestaltungsanspruch und habe die Grundlagen dafür "über viele Jahre mit strategischer Geduld gelegt".





© 2026 dts Nachrichtenagentur