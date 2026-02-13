Anzeige
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
13.02.26 | 14:54
172,95 Euro
+1,92 % +3,25
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
172,56172,6015:10
172,58172,6215:10
DZ Bank
13.02.2026 14:11 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(1)

SAP: Die 10-Milliarden-Offensive und der smarte Weg zur KI-Vorherrschaft

SAP: Die 10-Milliarden-Offensive und der smarte Weg zur KI-Vorherrschaft


Mit einem massiven Aktienrückkaufprogramm und der kompromisslosen Ausrichtung auf "Business AI" startet der Softwaregigant äußerst selbstbewusst in das Jahr 2026. Diese smarte Verknüpfung aus finanzieller Stärke und datensicherer Technologie könnte die SAP-Aktie für Anleger zu einem spannenden Basisinvestment machen.

Rekordzahlen und ein starkes Signal an den Kapitalmarkt

SAP blickt auf einen überaus dynamischen Jahresauftakt 2026 zurück. Obwohl der Softwarekonzern Ende Januar beeindruckende Rekordgewinne für das abgelaufene Geschäftsjahr vermelden konnte, reagierte die Börse zunächst etwas verhalten. Der Grund dafür war, dass das Wachstum im wichtigen Cloud-Geschäft die extrem hohen Erwartungen der Experten knapp verfehlte. Aus der Perspektive der SAP-Führungsetage stellt dieser kurzfristige Kursrücksetzer jedoch keineswegs einen Grund zur Sorge dar, sondern vielmehr eine strategische Chance. Um das eigene tiefe Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung zu unterstreichen, startete das Management Anfang Februar 2026 ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro. Die erste Tranche dieses Programms ist bereits in vollem Gange und demonstriert sehr deutlich, dass der Konzern über eine enorme finanzielle Schlagkraft verfügt. Begleitet wurde dieser Schritt von signifikanten privaten Aktienkäufen durch Vorstandsmitglieder, was die interne Überzeugung festigt, dass das Unternehmen finanzstark und für das Jahr 2026 hervorragend aufgestellt ist.





